Bursa İl Müftülüğü'nden Filistin için anlamlı etkinlik: 15 metrelik uçurtma ile soykırıma dikkat çekildi
Bursa İl Müftülüğü tiyatro ekibi, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 15 metre uzunluğunda uçurtma uçurarak, Türk ve Filistin sembollerini gökyüzünde buluşturdu. Vatandaşlar etkinliğe alkışlarla destek verdi.

Bursa İl Müftülüğü tiyatro ekibi, Filistin'de yaşanan İsrail soykırımına dikkat çekmek için 15 metre uzunluğunda ve üzerinde Filistin ve Türkiye sembollerinin bulunduğu uçurtma uçurdu. Bayrağı göklerde gören herkes alkışlarla destek verdi.

Bursa İl Müftülüğü Kültür Sanat tiyatro ekibi, İsrail'in Filistin halkına karşı yaptığı soykırıma dikkat geçmek için güzel bir çalışmaya imza attı. Binlerce kişinin bulunduğu Hüdavendigar Kent Parkında üzerinde Türk bayrağı ve Filistin haritası sembollerinin bulunduğu 15 metre uzunluğunda bir uçurtma uçurdu. Yapılan etkinlik parkta oturan vatandaşların dikkatini çekerken, uçurtmanın uçtuğu gören vatandaşlar da alkış tuttu.

Yaptıkları uçurtmanın özgürlüğü simgelediğini söyleyen Muhammet Meral, "Ekibimizle birlikte Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için dev bir uçurtma yaptık. Üzerinde sembollerimiz var. Gözleri karpuz yaptık. Burun kısmında Filistin'in işgal edilmemiş hali var. yanaklarında gülücükler var. Dünyada mazlum kardeşlerimizin gülümsemesi ve özgür olmasının bizler sayesinde olacağını umut ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
