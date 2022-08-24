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Bursa haber... Vali Yıldırım'dan Kaymakam Sarılı'ya başarı belgesi

Yerel Haberler

Bursa haber... Vali Yıldırım'dan Kaymakam Sarılı'ya başarı belgesi

Bursa yerel haberi | Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görev yeri değişen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görev yeri değişen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a veda ziyaretinde bulundu.

Çorlu'da kamu kurumlarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığına veda ziyaretleri gerçekleştiren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı da makamında ziyaret etti. Vali Yıldırım, Kaymakam Sarılı'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, Çorlu ve Tekirdağ'da yapmış olduğu başarılı çalışmaları sebebi ile 'Başarı Belgesi' takdim etti.

Cafer Sarılı, Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevinden 2018 yılından Çorlu Kaymakamlığına atanmış 4 yıldan bu yana Çorlu'da görev yapmaktaydı. Kaymakam Sarılı'nın yeni görev yeri son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul'un Fatih ilçesi oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aziz Yıldırım Cafer Sarılı Tekirdağ Çorlu Yerel Haberler

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