Bursa haber... Bursa'da din görevlilerine sürpriz

Bursa'da itfaiyeciler haftasında itfaiyecilere yangın ihbarıyla kutlama yapan rekortmen börekçi, din görevlilerini unutmadı. Hasan Usta, Camiler ve Din Haftası kutlamak için Bursa Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Etkinlik doğrultusunda Yavuz Selim Karabayır'ı ziyaret eden Hasan Acar, "Camiler ve Din Haftasını kutlamak için ziyarette bulunduk. Biz Bursalı esnaflar olarak; belki ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Daha önce çeşitli etkinliklerde bulunduk. İlk defa din görevlileri haftasını kutlamış bulunuyorum. Din görevlilerimiz doğumdan ölüme hayatın her alanında insanlarımıza hizmet veriyor. Ayrıca çocuklarımıza, gençlerimize dinini öğretmek için yoğun çaba sarf ediyor. Her yaştan insanımıza 7 gün 24 saat hizmet veriyorlar. Onları unutmadığımızı ifade etmek için bu özel günlerini yaş pasta ile kutladık" dedi. - BURSA