Bursa Fashion Week-7 'DÜŞ'ÜN TASARIMI' Yarışması Başlıyor

Türk modasını dünya platformlarına taşımak, genç moda tasarımcılarına destek olmak ve ülkemiz gençliğinin üretkenliğini arttırmak konusunda önemli bir görev üstlenen Bursa Fashion Week (BFW) etkinliği ile bu yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Eğitim ve İş dünyasını bir araya getiren bu önemli organizasyonda; Düzce Üniversitesi ve Bursa Fashion Week Komisyonu, Moda Tasarım öğrencilerini teşvik ederek önemli bir iş birliğine imza atıyor. BFW etkinliği, Avrupa Birliği Projeleri Tekstil Komisyonu içerisinde yer alan bir organizasyon.

Bu yıl 7.'si düzenlenecek olan Bursa Fashion Week-7 "DÜŞ'ÜN TASARIMI" Yarışması ön elemeleri Tasarımcı Erol Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi. Jüri üyesi olarak Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun ve Moda Tasarımı Program Koordinatörü Öğretim Gör. Çiğdem Dursun da görev aldı. Moda Tasarım Programı öğrenci ve akademisyenlerinin Ekim 2024'te yapılacak finale katılım sağlayacakları "DÜŞ'ün TASARIMI" temalı yarışmada, Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım 2. sınıf öğrencisi Yağmur Yıldız, finalistler arasında yer alma başarısı gösterdi.

Daha önce gerçekleşen 6. BFW etkinliğinde, Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğrencisi finale kalarak Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etmişti. - DÜZCE