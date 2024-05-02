Bursa Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü ve Eğitim Görevlileri İl Müftüsü'nü ziyaret etti

Bursa Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Fatih Çatmakaş ve Eğitim Görevlileri Servet Hayma, Mehmet Arslan, Emin Servet Erbaş, Zafer Çiftli İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu ziyaret ettiler.

Heyet İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra heyet Müftü İmamoğlu ile birlikte Ulu Camii ve Paşa Camiini gezdi. İl Müftüsü İmamoğlu ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek misafirlerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR