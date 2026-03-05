Haberler

Sis Bursa'nın yarısını yuttu

Sis Bursa'nın yarısını yuttu
Güncelleme:
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 15 metreye düşürdü. Dron ile çekilen görüntüler, şehirdeki sis manzaralarını film sahnelerini aratmayacak şekilde yansıttı.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehrin yarısı, gözlerden kaybolurken çekilen dron görüntüler film sahnelerini aratmadı.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 15 metre olarak ölçülürken, trafikte aksamalara sebep olmadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinden itibaren batı tarafına doğru etkili olan sis, film sahneleri gibi görüntüler ortaya koydu.

Sis bulutlarının üzerinde seyreden dron kamerası Şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar oluşan manzarayı anbean görüntüledi. Film sahnelerindeki gibi bir manzara izleyenleri mest etti. - BURSA






