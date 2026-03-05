Sis Bursa'nın yarısını yuttu

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehrin yarısı, gözlerden kaybolurken çekilen dron görüntüler film sahnelerini aratmadı.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste görüş mesafesi 15 metre olarak ölçülürken, trafikte aksamalara sebep olmadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinden itibaren batı tarafına doğru etkili olan sis, film sahneleri gibi görüntüler ortaya koydu.

Sis bulutlarının üzerinde seyreden dron kamerası Şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar oluşan manzarayı anbean görüntüledi. Film sahnelerindeki gibi bir manzara izleyenleri mest etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı