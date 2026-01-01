Bursa'da 2026'nın ilk bebeği Şehir Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da yeni yılın ilk dakikaları, Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşanan doğum sevinciyle karşılandı. 2025 yılının son bebeği ile 2026 yılının ilk bebeği aynı hastanede dünyaya gelerek ailelerine unutulmaz bir mutluluk yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, 2025 yılının son bebeği Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin Yakup Ali adını verdikleri bebek olurken, 2026 yılının ilk bebeği ise Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin Alparslan ismini verdikleri bebek oldu. Anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Doğumların ardından AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ve beraberindeki heyet, aileleri hastanede ziyaret etti. Protokol üyeleri, yeni doğan bebekler için hediyeler takdim ederek ailelere iyi dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Yeni yılın tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin bölgenin en büyük sağlık tesislerinden biri olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Yaklaşık 1500 yatak kapasitesine sahip hastanemizde bu akşam hem 2025'in son hem de 2026'nın ilk bebeklerini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadık. Ailelerimize hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

Hastanenin yılda yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet verdiğini belirten Gürkan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "2026 yılı Bursa için sağlık yatırımları açısından önemli bir yıl olacak. 1315 yatak kapasiteli yeni hastanemizle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite ve erişim daha da artacak. Bunun yanında hızlı tren ve şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak raylı sistem projelerinin de hizmete girmesiyle Bursalılar çok daha güçlü bir altyapıya kavuşacak. Tüm milletimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve huzurlu yıllar temenni ediyorum." - BURSA