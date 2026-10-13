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Bursa'da yağmur başladı, Meteoroloji rüzgarın 80 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi

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Bursa'da yağmur başladı, Meteoroloji rüzgarın 80 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi
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Bursa'da yağmur etkisini göstermeye başladı; Meteoroloji kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde vatandaşlar tente altlarına sığınırken bazı iş yerlerini su bastı, rüzgarın yer yer 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Bursa'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Kentte yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tarihi Çarşı, Hanlar Bölgesi ve Abdal Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente ve saçak altlarına sığınırken, bazı iş yerlerini su bastı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre, yer yer 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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