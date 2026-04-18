Bu okulda veliler çocuklarıyla sınava girdi...

Okullarda yaşanan saldırı olaylarıyla milletçe yaşadığımız kötü günlerde bir nebze olsun içimizi ısıtan, gönlümüzü ferahlatan haber, Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu'ndan geldi.

Bursa'da akademik başarının yanında gerçekleştirdiği sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de adından sıkça söz ettiren Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu'nda veliler, öğrencilerle birlikte sınava girdiler.

Bursa Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu'nda "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışmasının ikincisi yapıldı. Yarışma kapsamında veliler ve öğrenciler üç ay boyunca toplamda 8 kitap okuyup bir takım olarak kitap okuma yarışmasına katıldılar.

Çok sayıda velinin, çocuğuyla birlikte girdiği sınavdan çok güzel görüntüler yansırken, sınav çıkışı bazı veliler sınav sorularının zor olduğunu belirtti. Önemli olan, çocuklarıyla birlikte güzel anı biriktirmek olduğunun altını çizen veliler; kitap okuma etkinliğinin çok güzel olduğunu, devamında çocuklarıyla birlikte girilen sınavın ise asla unutamayacakları bir hatıra olarak kalacağını ifade etti.

Çocuklarıyla birlikte kitap okuyup, okudukları kitaptan yine çocuklarıyla birlikte sınava giren veliler, okul müdürü Asım Altuntaş başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ettiler.

Etkinlikte konuşan Sadettin Türkün Ortaokulu Müdürü Asım Altuntaş ise kitap okumanın çocukların gelişimindeki önemini belirtti. Altuntaş, "Hep öğrencilere mi sınav olacak, veliler sınav heyecanı yaşasın, ter döksün istedik..." diyerek ikincisini gerçekleştirdikleri bu etkinliğe her yıl daha fazla veli ve öğrencinin katıldığını belirtti. Hem kitap okuyan hem de çocuğuyla birlikte sınava katılan velilere, öğrencilere ve sürecin her aşamasında emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti. Asım Altuntaş, ayrıca son günlerde okullarda yaşanan üzücü olayların bir yaşanmaması temennisiyle hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifa dileklerinde bulundu.

15 Nisan Salı günü yapılan, "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışma sınavının sonuçları 18 Nisan'da açıklanacak. Okulda gerçekleştirilecek ödül töreni ise 23 Nisan'da yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı