Gemlik'te uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

BURSA'nın Gemlik ilçesinde son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şubat ayında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 104 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonun ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekiplerince son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda; 4 kilo 220 gram esrar, 1 kilo 210 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 5 kök hint keneviri ele geçirildi. Engürücük Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda da ev içerisinde hint keneviri yetiştirmek amacıyla kurulan; fan, aydınlatma, sulama, ısıtma ve nem ölçüm sistemlerinden oluşan özel düzenek bulundu. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Kazım BULUT

Kamera: GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı