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Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin anne sütü sempozyumu yaklaşık 500 kişiyi buluşturdu

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Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin anne sütü sempozyumu yaklaşık 500 kişiyi buluşturdu
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Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin anne sütü sempozyumu yaklaşık 500 katılımcıyı buluşturdu. Etkinlikte anne sütünün bağışıklık sistemine katkıları, emzirme danışmanlığı ve anne beslenmesi ele alındı; farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum yoğun ilgi gördü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ' Anne Sütü : Moleküler Temellerden Kliniğe' sempozyumu, yaklaşık 500 katılımcıyı bir araya getirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye'nin farklı şehirlerinden sağlık profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bilimsel etkinlikte anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki rolü, bağışıklık sistemine katkıları ve hastalıklara karşı koruyucu özellikleri ele alındı. Uzmanlar, anne sütünde bulunan antikorların ve biyoaktif bileşenlerin bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca anne beslenmesi, emzirme döneminde güvenli ilaç kullanımı, anne-bebek bağı ve emzirme danışmanlığı konularında güncel bilimsel bilgiler paylaşıldı.

Sempozyumda anne sütüyle beslenmenin yaygınlaştırılması ve toplumda farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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