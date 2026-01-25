Haberler

O istasyonda yine aynı manzara

O istasyonda yine aynı manzara
Bursa'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Uludağ'a gitmek için teleferik istasyonuna akın etti. Ancak, bekleyenlerin sayısı 1 kilometreye kadar uzanan uzun bir kuyruk oluşturdu.

Bursa'da soğuk ama güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Uludağ'a çıkmak istedi. Hem Bursa manzarası izlemek hem de trafik yoğunluğundan kaçanlar, teleferiğe geldiklerinde ise gözlerine inanamadı.

Hafta sonunu Uludağ'da değerlendirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonuna akın etti. Hem trafik çilesi yaşamamak hem de güneşli havanın tadını çıkarmak için teleferiği tercih edenler, büyük şok yaşadı. Genellikle yaşanan yoğunluk sebebiyle kapının dışına kadar çıkan kuyruk, bu sefer mahalle aralarına kadar uzadı.

Yaklaşık 1 kilometreyi bulan kuyrukta teleferiğe binmek için bekleyenler, dron ile havadan da görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

