Bursa'da Tüm Camilerde Eş Zamanlı Yağmur Duası Yapıldı

Bursa'da Tüm Camilerde Eş Zamanlı Yağmur Duası Yapıldı
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Bursa'da, il müftülüğünün koordinesinde gerçekleştirilen uygulama ile tüm camilerin minarelerinden aynı anda yağmur duası okundu. Vatandaşlar dualara evlerinden veya cami çevresinden katıldı.

Bursa'da kent genelindeki tüm camilerin minarelerinden aynı anda yağmur duası okundu. Merkezi sistemle yapılan uygulamada dualar, şehrin dört bir yanına ulaştı.

Bursa İl Müftülüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, saat 20.30 sıralarında şehir genelindeki camilerin minarelerinden hoparlörler aracılığıyla dua sesleri yükseldi. Uygulama, merkezi ezan sistemi üzerinden eş zamanlı olarak yapıldı.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yapılan yağmur duasına vatandaşlar evlerinden veya cami çevresinden eşlik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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