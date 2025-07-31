Bursa'da Tüm Camilerde Eş Zamanlı Yağmur Duası Yapıldı

Bursa'da kent genelindeki tüm camilerin minarelerinden aynı anda yağmur duası okundu. Merkezi sistemle yapılan uygulamada dualar, şehrin dört bir yanına ulaştı.

Bursa İl Müftülüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, saat 20.30 sıralarında şehir genelindeki camilerin minarelerinden hoparlörler aracılığıyla dua sesleri yükseldi. Uygulama, merkezi ezan sistemi üzerinden eş zamanlı olarak yapıldı.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle yapılan yağmur duasına vatandaşlar evlerinden veya cami çevresinden eşlik etti. - BURSA