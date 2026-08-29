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Bursa Kapalı Çarşı'da Zafer Bayramı coşkusu

Bursa Kapalı Çarşı'da Zafer Bayramı coşkusu
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Bursa’nın tarihi Kapalı Çarşı’sı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bursa'nın tarihi Kapalı Çarşı'sı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. Çarşıda oluşan kırmızı-beyaz görüntüler, vatandaşlara görsel şölen sundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü öncesinde Bursa'nın tarihi simgelerinden Kapalı Çarşı'da bayram hazırlıkları yapıldı. Çarşının farklı noktalarına asılan Türk bayrakları, tarihi çarşıya renk kattı.

Kırmızı-beyaza bürünen Kapalı Çarşı'da ortaya çıkan görüntüler vatandaşların da ilgisini çekerken, çarşıda Zafer Bayramı coşkusu hissedildi. Tarihi dokuyla Türk bayraklarının oluşturduğu manzara, ziyaretçilere adeta görsel şölen yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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