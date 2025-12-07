Haberler

Bursa'da taksicilerden yürek ısıtan şehitler hayrı

Bursa'da taksicilerden yürek ısıtan şehitler hayrı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Taksiciler Grubu üyeleri, şehitler için düzenledikleri hayır etkinliği kapsamında üç gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Bursa'da Taksiciler Grubu üyeleri, şehitler için düzenledikleri hayır etkinliği kapsamında üç gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Etkinliğin son gününde Nilüfer'de kurulan stantta sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Taksiciler, hem şehitlerin hatırasını yaşatmak hem de toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri hayrın artık gelenek haline geldiğini belirtti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, taksici esnafına teşekkür ederek şehitler için dualarda bulundu.

Beşevler Taksi Durağı çalışanları, "Mahalle halkımıza, durak misafirlerimize, araç sahiplerimize ve tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah kabul etsin inşallah," diyerek etkinliğe destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Açıklamada ayrıca, Beşevler Taksi çalışanlarının günün her saati zorlu şartlarda hizmet verdiği hatırlatılarak, bu hayrın hem emek veren taksici esnafına hem de şehitlerin aziz hatırasına ithafen düzenlendiği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.