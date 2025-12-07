Bursa'da taksicilerden yürek ısıtan şehitler hayrı

Bursa'da Taksiciler Grubu üyeleri, şehitler için düzenledikleri hayır etkinliği kapsamında üç gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Etkinliğin son gününde Nilüfer'de kurulan stantta sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Taksiciler, hem şehitlerin hatırasını yaşatmak hem de toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri hayrın artık gelenek haline geldiğini belirtti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, taksici esnafına teşekkür ederek şehitler için dualarda bulundu.

Beşevler Taksi Durağı çalışanları, "Mahalle halkımıza, durak misafirlerimize, araç sahiplerimize ve tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah kabul etsin inşallah," diyerek etkinliğe destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Açıklamada ayrıca, Beşevler Taksi çalışanlarının günün her saati zorlu şartlarda hizmet verdiği hatırlatılarak, bu hayrın hem emek veren taksici esnafına hem de şehitlerin aziz hatırasına ithafen düzenlendiği vurgulandı. - BURSA