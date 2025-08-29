Bursa'da Sünnet Düğününde İlginç Anlar

Bursa'da Sünnet Düğününde İlginç Anlar
Bursa'nın Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bir sünnet düğününde, sünnet çocuğu Midilli cinsi atla mahalle turu yaparken, annesi deveye binerek ona eşlik etti. Bu sıra dışı anlar, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Bursa'da bir sünnet düğününde sünnet çocuğu Midilli cinsi atla mahalle turuna çıkarken, annesi ise deveye binerek oğluna eşlik etti.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde, sünnet çocuğu Yamaç Güç, davul zurna ile birlikte Midilli cinsi atla mahalleyi gezdirilirken annesi de ilginç bir şekilde oğluna eşlik etti. Anne Birsen Güç ise adeta düğün arabası gibi süslenen deveyle oğlunun arkasından mahalle turuna eşlik etti. O anlara şahit olan vatandaşlar gözlerine inanamadı - BURSA

