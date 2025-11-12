Bursa'da Su Kesintisi Uygulanacak

Bursa'nın iki merkez ilçesinde su kesintisi uygulanacak

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle: Buski Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve civarında 13 Kasım 2025 (PERŞEMBE) tarihinde 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi ve civarında, 13 Kasım 2025 (PERŞEMBE) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" - BURSA