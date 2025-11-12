Bursa'da Su Kesintisi Uygulanacak
BUSKİ, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 13 Kasım 2025 tarihinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Su kesintisi saatleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Bursa'nın iki merkez ilçesinde su kesintisi uygulanacak
BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle: Buski Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve civarında 13 Kasım 2025 (PERŞEMBE) tarihinde 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi ve civarında, 13 Kasım 2025 (PERŞEMBE) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" - BURSA
