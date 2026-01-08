Haberler

Bursa'da Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Kız Öğrenci Yurdunun Çatısı Uçtu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da meydana gelen şiddetli lodos nedeniyle Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları binada hasara yol açarken, öğrencilere yurttan çıkmamaları uyarısı yapıldı.

(BURSA) - Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçtu. Uçan çatı parçalarının çarpması sonucu yurdun içinde hasar meydana gelirken, öğrencilere yurttan çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, Nilüfer ilçesinde bulunan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda hasara yol açtı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yurdun çatısının bir bölümü yerinden koparak uçtu. Uçan çatı parçalarının binaya çarpması sonucu yurdun iç kısmında hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, yurt yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle öğrencilere yurttan dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Yerel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt