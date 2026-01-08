Bursa'da Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Kız Öğrenci Yurdunun Çatısı Uçtu
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yurdun çatısının bir bölümü yerinden koparak uçtu. Uçan çatı parçalarının binaya çarpması sonucu yurdun iç kısmında hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, yurt yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle öğrencilere yurttan dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.