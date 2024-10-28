Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa-Gemlik Yolu'nda motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü, dumanı fark ederek aracı durdurdu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak otomobil tamamen kül oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da motor bölümünde çıkan yangın sonucu sağ şeride çekilen otomobil küle döndü. Yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı.

Bursa-Gemlik Yolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden arıza yaparak alev aldı. Sürücü, çıkan duman ve alevleri fark eder etmez aracı sağ şeride çekerek durdu.

Ancak, yangın kısa sürede aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış sebebini belirlemek için tahkikat başlatıldı.

Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Yerel

Trafik Kazaları Soruşturma Güvenlik Otomobil İtfaiye 3-sayfa Yerel Yaşam Bursa

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Anahtar Partisi lideri kim? Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI! DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? ŞOK AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? 29 Ekim ŞOK fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.