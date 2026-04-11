Bursa'da şehidin hatırası çalındı, şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı

BURSA (İHA) – Kuzey Irakt'taki pençe kilit harekatında şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehitliğindeki kaide hırsız tarafından çalındı.

BURSA (İHA) – Kuzey Irakt'taki pençe kilit harekatında şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehitliğindeki kaide hırsız tarafından çalındı. Önce güvenlik kamerasına 24 saat geçmeden de polislere yakalanan hırsızlık zanlısı heykeli çöpten bulduğunu öne sürdü. Hırsızlık olayı sebebiyle üzüntü yaşayan şehit annesi Zerrin Yavuz, "O hatırayı "oğlum" diye öpüyordum. Büyük üzüntü yaşadık" dedi.

Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayın ardından harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen Bülent D. (48), operasyonla kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, söz konusu heykeli çöpte bulduğunu ve çalmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Aile ziyarette fark etti

Olay, şehit ailesinin akşam saatlerinde mezarlığı ziyareti sırasında ortaya çıktı. Şehidin kabrine gelen aile, silah arkadaşları tarafından Kayseri'de özel olarak yaptırılan komando heykelinin yerinde olmadığını fark etti.

Durumun ardından aile, vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurarak şikayette bulundu.

"Yine bir travma yaşadık"

Şehidin babası Sadık Yavuz, yaşanan olaya tepki göstererek, yapılanın sadece bir hırsızlık değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık olduğunu dile getirdi.

"Silah arkadaşının özel olarak yaptırdığı bir hatıraydı. Maddi değeri yok ama bizim için paha biçilemez. Bunu görmek bizi yeniden yıktı. Resmen bir travmayı tekrar yaşadık. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"O heykeli oğlum diye öpüyordum"

Şehit annesi Zerrin Yavuz ise yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı: "Ben her gün buradayım. O heykeli oğlum gibi görüp sarılıyor, öpüyordum. Dün geldiğimizde yoktu. Bu nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir insanlık? Şehitlerimiz bunu hak etmiyor."

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, çalındığı belirlenen komando heykelinin akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
