Bursa'da Ramazan öncesi hatimle teravih programı açıklandı

BURSA (İHA) – Bursa İl Müftülüğü, 2026 Ramazan ayı boyunca Bursa genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.

Açıklamaya göre, merkez ve ilçeler dahil toplam 14 ilçede belirlenen camilerde teravih namazları hatimle eda edilecek.

Hatimle teravih kılmak isteyen vatandaşlar; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer başta olmak üzere Gemlik'ten Yenişehir'e uzanan belirlenen camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek.

Bursa'da hatimle teravih kılınacak camiler şöyle:

"Osmangazi ilçesinde Orhan Camii, Demirtaş Organize Sanayi (DOSAB) Camii, Nakkaş Ali Paşa Mescidi, Çiftehavuzlar Mahallesi Süleymaniye Camii, Adnan Menderes Mahallesi Park Camii, Demirtaşpaşa Mahallesi Timurtaşpaşa Camii, Mutlular Hazreti Hamza Şehitler Camii, Sultan I. Murat Hüdavendigar Camii, Şehreküstü Camii, İkizler Camii.

Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Hicret Camii, Setbaşı Camii, Zeyniler Camii.

Nilüfer ilçesinde Akçalar Yeni Camii, Nilüfer Ticaret Merkezi Camii, Şinasi Yürek Camii, Demirci Mahallesi Eski Camii, Fethiye Mahallesi Gaziosmanpaşa Camii.

Gemlik ilçesinde Hz. Ebubekir Camii.

Gürsu ilçesinde Gürsu Orta Camii.

İnegöl ilçesinde Turgutalp Camii ve Osmaniye Mahallesi Mevlana Camii.

İznik ilçesinde Hacı Hamza Camii.

Karacabey ilçesinde Pazaryeri Öktemler Camii.

Kestel ilçesinde Hacı Selahattin Yıldız Camii.

Mudanya ilçesinde Hasanbey Camii.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Atariye Camii, Atatürk Mahallesi Camii.

Orhaneli ilçesinde Orhaneli Yeşil Camii.

Orhangazi ilçesinde Abdülhamid Han Camii.

Yenişehir ilçesinde Çınarlı (Voyvoda) Camii." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
