Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını

Bursa'nın Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada başlayan yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Dev kara dumanlar, yakın bölgelerden böyle görüntülendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada başladı. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan yükselen dev kara dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların da büyük korku yaşadığı yangından yükselen dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görüldü.

Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerle mücadele başlattı. - BURSA