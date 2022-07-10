Bursa'da öfkeli boğayı zor zapt ettiler

Bursa'da öfkelenen kurbanlık boğayı köylüler zor zapt etti. Öfkeli boğa sonunda pes ederek kesildi.

Mudanya ilçesine bağlı Ülkü köyünde vatandaşlar kesmek için boğa satın aldı. Aldıkları boğa öfkelenince, köylüler öfkeli boğayı bir türlü zapt edemedi. Bir süre köylüleri peşinden de koşturan boğa sonunda pes ederek kesildi. Köylülerin o zor anları ise kameralara yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel