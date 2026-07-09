Bursa'daki "Nato Operasyonu"Nda 3 Kişiye Tutuklama

(BURSA) - Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Bursa'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da, NATO Zirvesi öncesinde geçen pazar günü düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan gençler çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 12 kişiden 3'ü adli kontrol, 9 tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına karar verirken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: TUTUKLAMALAR MÜCADELEMİZİ SÖNDÜREMEYECEK

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"NATO'ya hayır dedikleri için usulsüzce gözaltına alınan arkadaşlarımız için verilen tutuklama kararı, bütün gençliğin iradesini sindirme çabasıdır. NATO'ya karşı çıkmak suç değildir. Emperyalizme karşı mücadeleyi savunmak suç değildir. Tutuklanan arkadaşlarımız yalnız değildir. Gözaltılar ve tutuklamalar mücadelemizi söndüremeyecektir. Biz gençler dün de olduğu gibi bugün de NATO'ya, emperyalizme ve yerli işbirlikçileri olan saray rejimine karşı mücadeleyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Korkutma politikaları bize bir adım geri attırmayacak. Halkın ve hukukun nezdinde hiçbir geçerliliği olmayan bu uygulamalara alışığız. Onların cephelerinde ölmeye, kirli fabrikalarında köle gibi çalıştırılmaya ve taşeronu olmaya razı olmayacağız. Emperyalist savaş örgütü ve onun iş birlikçilerinin rahatı için gözaltına alınan bütün arkadaşlarımızın arkasında gençlik olarak durduk ve durmaya devam edeceğiz. Gençliğin ve halkın iradesini zorbalıkla gasbetmeye çalışanlar irademizi teslim alamayacak. Arkadaşlarımız ve bütün devrimciler serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA