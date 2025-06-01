Bursa'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüsle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da meydana gelen kazada kamyonetle minibüs çarpıştı.

Kaza İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde İznik-Orhangazi yolunda meydana geldi. 06 DK3223 plakalı kamyonet sürücüsü dönüş yapmak isterken 16 ADS 605 plakalı araç ile çarpıştı. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 2 sürücü ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KARATEKİN - Yerel
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