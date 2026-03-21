Lüks otomobil küle dönmeden söndürüldü

Bursa'da dumanlar yükselen lüks otomobil, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle küle dönmeden söndürüldü.

Olay, Bursa Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 MTN 73 plakalı lüks bir otomobilden aniden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olay sırasında yolda güvenlik önlemleri alınırken, trafikte aksama yaşanmadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı