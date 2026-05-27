Bursa'da acemi kasaplar, hastanelere akın etti

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde acemi kasapların kurban kesimi sırasında kendilerini yaralamasıyla hastanelerin acil servisleri doldu taştı.

Bursa'da Kurban Bayramı'nın ilk saatleriyle birlikte her yıl yaşanan 'acemi kasap' manzaraları bu yıl da değişmedi. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda vatandaş hastanelerin acillerini doldurdu.

Bursa'nın ilçelerinde ve merkezlerindeki hastanelere ambulansların ve özel araçların biri gitti biri geldi. Özellikle de İnegöl'deki hastanelerde yoğunluk çoktu. Kimi kurbanlığın boynuz darbesiyle, kimi ise kesimi esnasında elindeki bıçakla kendini yaraladı. Bazıları da et parçalama sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Acil serviste sağlık ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle tedavi gören vatandaşlardan bazıları taburcu oldu. - BURSA

