Bursa'da koruyucu aileler iftar sofrasında buluştu

Bursa'da koruyucu aileler ve çocuklar Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda koruyucu aileler ve çocuklar aynı sofrada buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı programda sıcak ve samimi anlar yaşandı.

Programda konuşan Dilek Didem Ayyıldız, koruyucu aileliğin büyük bir fedakarlık ve gönül işi olduğunu belirterek, çocukların aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekti. Ayyıldız, her çocuğun hak ettiği aile sıcaklığına kavuşmasına vesile olan koruyucu ailelere ve Gönül Elçilerine teşekkür etti.

İftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferinde yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı