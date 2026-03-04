Haberler

Bursa'da koruyucu aileler iftar sofrasında buluştu

Bursa'da koruyucu aileler iftar sofrasında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düzenlenen iftar programında, koruyucu aileler ve çocuklar bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ruhunu paylaştı. Programda konuşan Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, koruyucu aileliğin önemine değindi.

Bursa'da koruyucu aileler ve çocuklar Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda koruyucu aileler ve çocuklar aynı sofrada buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı programda sıcak ve samimi anlar yaşandı.

Programda konuşan Dilek Didem Ayyıldız, koruyucu aileliğin büyük bir fedakarlık ve gönül işi olduğunu belirterek, çocukların aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekti. Ayyıldız, her çocuğun hak ettiği aile sıcaklığına kavuşmasına vesile olan koruyucu ailelere ve Gönül Elçilerine teşekkür etti.

İftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferinde yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Irak'ın ardından ABD'nin komşusu da karanlığa gömüldü!
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu