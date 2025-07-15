Bursa'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Mücadelede 1400 Keklik Doğaya Salındı

Bursa'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Mücadelede 1400 Keklik Doğaya Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla mücadele için Bursa'da 1400 kınalı kekliği doğaya saldı. Yıl sonuna kadar toplam 45 bin 250 kanatlı yaban hayvanının doğaya bırakılacağı bildirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele çerçevesinde bin 400 kekliği doğaya saldı.

DKMP Genel Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar doğaya 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanı bırakılacağını duyurdu. Bursa'da ise, bin 400 kınalı keklikler doğaya salındı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;

"Bursa ilinde biyo çeşitliliğin korunması yaban hayatının desteklenmesi ve bölgedeki doğal yaşamın devamlılığını sağlamak maksadı ile bin 400 kınalı kekliği doğayla buluşturdu." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den vize başvurularında sosyal medya hesaplarına 'herkese açık' şartı

ABD'den vize alacaklar dikkat! Yeni şart hoşunuza gitmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.