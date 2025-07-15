Bursa'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Mücadelede 1400 Keklik Doğaya Salındı

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele çerçevesinde bin 400 kekliği doğaya saldı.

DKMP Genel Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar doğaya 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanı bırakılacağını duyurdu. Bursa'da ise, bin 400 kınalı keklikler doğaya salındı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;

"Bursa ilinde biyo çeşitliliğin korunması yaban hayatının desteklenmesi ve bölgedeki doğal yaşamın devamlılığını sağlamak maksadı ile bin 400 kınalı kekliği doğayla buluşturdu." - BURSA