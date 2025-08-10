Bursa'da Kaplumbağanın Kurallara Uyması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bursa'da Kaplumbağanın Kurallara Uyması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir taksi şoförünün kırmızı ışıkta beklerken yaya geçidinden geçen kaplumbağayı görüntülemesi, sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Bu sevimli an, doğanın kurallara uyan canlılarını hatırlattı.

Bursa'da kameralara yansıyan ilginç ve düşündüren bir an, sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı ışıkta bekleyen bir taksi şoförü, yaya geçidinden usulca geçen bir kaplumbağayı görüntüledi. Kaplumbağanın kurallara uyması izleyenleri güldürdü.

Olay, Bursa'da Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarının kırmızı yandığı sırada ışıkta bekleyen bir taksi şoförü, yola çıkan bir kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağa, yaya geçidini kullanarak karşıya geçti. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şoför, kaplumbağayı tebrik ederek sosyal medyada paylaştı. Bu sevimli olay, doğanın sessiz canlılarının bile kurallara uyduğunu hatırlatarak insanlara örnek oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diyanet'ten programda kullanılan 'Allah baba' ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet TV canlı yayınında kullanılan ifade sonrası işlem başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

Geri döndü! Masuaku 2 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.