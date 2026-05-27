Jandarmadan durdurduğu sürücülere ceza yerine çikolata

Bursa'da Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerini artıran jandarma ekipleri, sürücülere emniyet kemeri ve hız uyarısı yaparken çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı, çocuklara boyama kitabı hediye etti.

Bursa'da Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artıran jandarma ekipleri, sürücülere hem uyarılarda bulundu hem de çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram yoğunluğunun yaşandığı İznik-Yenişehir yolu üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Trafik ve asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda yüzlerce araç kontrol edilirken, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve dikkatli araç kullanılması konusunda uyarılar yapıldı. Denetimler sırasında sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden ekipler, vatandaşların bayramını da kutladı. Her geçen aracı durduran jandarmanın yaptığı bu sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler, uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ederek, ekiplere teşekkür etti.

Bayram tatili boyunca özellikle yoğun güzergahlarda denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, araçlarda bulunan çocuklara da boyama kitabı hediye etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
