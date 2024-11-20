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Bursa'da İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

Bursa'da İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi Hizmete Girmeye Hazırlanıyor
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, merhum Dr. Arif Ağaoğlu'nun adına yaptırılan İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi, 2025'te hizmet vermeye başlayacak. Tesis, elektrikli araçlar için batarya teknolojileri araştırma ve geliştirme platformunu da içerecek.

Bursa'da otomotiv endüstrisinin önde gelen kuruluşlarından olan A-Plas firması tarafından merhum Dr. Arif Ağaoğlu'nun adını yaşatmak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) yaptırılan İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi tamamlandı. İçerisinde Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG)-Mükemmeliyet Merkezi'nin de içinde olacağı tesis 2025 yılının ilk aylarında hizmet vermeye başlayacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile A-Plas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ağaoğlu ve merhum Dr. Arif Ağaoğlu'nun eşi Nebahat Ağaoğlu yapımı tamamlanan laboratuvar binasını ziyaret etti. Heyet, binadaki son durum hakkında Prof. Dr. Gökhan Sevilgen'den bilgi aldı.

Önemli bir çalışma alanı olacak

Projeye dair açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Dr. Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları Binası, toplam inşaat alanı 4 bin 500 metrekare olup içerisinde 5 laboratuvar, 300 kişilik konferans salonu ve öğretim üyeleri için çalışma ofisleri yer alıyor. Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemiz için son derece yüksek öneme sahip bir çalışma alanı olacak. Burada farklı akademik alanlarda çalışmalar yürütülecek. Binanın içerisinde 5 laboratuvar yer alıyor. Aynı zamanda BATEG Platformu ve Mükemmeliyet Merkezimiz da faaliyetlerini sürdürecek. Her birinin altyapısı tamamlandı. Bu tesisin yapımının başlatılmasına vesile olan merhum Dr. Arif Ağaoğlu Beyefendiyi hayırla anıyoruz. Tesisin tamamlanmasında büyük bir özveri gösteren A-Plas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Ağaoğlu Beylerle birlikte, Nebahat Ağaoğlu Hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz. Tesisimizi inşallah 2025 yılının ilk aylarında hizmete açacağız" dedi.

"Onur duyuyoruz"

Tesisi inceleyen A-Plas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ağaoğlu da merhum babaları Dr. Arif Ağaoğlu'nun sağlığında yapılması için harekete geçtiği İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvar Binası'nın tamamlanmasından ötürü büyük bir onur duyduklarını dile getirdi. Hasan Ağaoğlu, laboratuvarların üniversiteye, akademik camiaya ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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