İnegöl'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İnegöl ilçesinde, 2 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın, depo kısmında bulunan meyve kasalarının bulunduğu alanda başladı ve üst kata sıçradı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın saat 14.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'nde, Mustafa Eren'e ait 2 katlı binada çıktı. Meyve kasalarının bulunduğu depoda çıkan alevler kısa sürede büyüyerek üst katı da sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, yakında bulunan okulun öğrencileri, söndürme çalışmalarını merakla izledi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
