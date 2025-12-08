İnegöl'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
İnegöl ilçesinde, 2 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın, depo kısmında bulunan meyve kasalarının bulunduğu alanda başladı ve üst kata sıçradı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın saat 14.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'nde, Mustafa Eren'e ait 2 katlı binada çıktı. Meyve kasalarının bulunduğu depoda çıkan alevler kısa sürede büyüyerek üst katı da sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, yakında bulunan okulun öğrencileri, söndürme çalışmalarını merakla izledi.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel