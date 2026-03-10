Haberler

Bursa'da ihtiyaç sahibi 400 çocuğa bayram sevinci
Bursa'da Bir Umut Var Derneği, ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlediği organizasyonla 400 çocuğa bayramlık alışveriş çekleri verdi. Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, bayramlık kıyafetlerini aileleriyle birlikte seçerek sevincini yaşadı.

Bursa'da faaliyet gösteren bir dernek ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmek için anlamlı bir yardım organizasyonuna imza attı. Dernek tarafından düzenlenen organizasyonla 400 çocuk bayramlık alışverişini tamamladı.

Bir Umut Var Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocukların bayramlık alabilmesi amacıyla alışveriş çekleri verildi. Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda yüzlerce çocuk bayram sevincini erkenden yaşadı. Çeklerin dağıtılmasının ardından çocuklar aileleriyle birlikte alışverişe başlayarak bayramlık kıyafetlerini seçti.

Bir Umut Var Dernek Başkanı Yeliz Seymen, 17 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, özellikle gelir imkanı olmayan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi. Seymen, birçok ailenin yalnızca engelli maaşı veya bakım ücretleriyle geçinmeye çalıştığını ve evlerde çalışabilecek durumda kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Çocukların bayramlık alabilmesi için bir araya geldiklerini belirten Seymen, "Hayırseverlerin desteği sayesinde yaklaşık 10 yıldır çocuklarımızı bayramda giydiriyoruz. Bugün de 400 çocuğumuza bayramlık alabilmeleri için alışveriş çeki dağıtıyoruz. Tüm hayırseverlerimizi de buraya davet ediyoruz. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmeleri ve o sevinci yaşamaları için aralarında bulunuyorlar" dedi.

Organizasyona destek veren hayırseverlere de teşekkür eden Seymen, "Otomotiv sektöründen Ayhan Alp bey birçok çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı, her gelen destekle bir çocuk daha ekledik ve sonunda 400 çocuğa ulaştık" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
