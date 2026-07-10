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Bursa'da gün doğumunda yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

Bursa'da gün doğumunda yunus balıkları görsel şölen oluşturdu
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Gemlik Kurşunlu sahilinde sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte deniz yüzeyine çıkan yunus balıkları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları, güneşin doğuşuyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu sahilinde sabah saatlerinde güneşin doğmasıyla birlikte deniz yüzeyine çıkan yunus balıkları, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sakin denizde bir süre su yüzeyinde yüzen yunuslar, gün doğumunun oluşturduğu kızıllık eşliğinde objektiflere yansıdı.

Kıyıya yakın bölgede zaman zaman su yüzeyine çıkan yunus balıkları, kısa süre sonra yeniden gözden kaybolurken, o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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