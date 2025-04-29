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Bursa'da Gece Kulübünde Vaaz Veren Tebliğciler

Bursa'da Gece Kulübünde Vaaz Veren Tebliğciler
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gece kulübünde vatandaşlara vaaz veren tebliğciler, o anları amatör kamera ile kaydetti.

Bursa'da sokak sokak gezen tebliğciler, bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Gece kulübüne giderek vatandaşları uyaran tebliğciler, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendiren tebliğciler, bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne giden tebliğciler, mikrofonu alarak sahneye çıktı. Gece kulübündeki insanlara vaaz veren tebliğcilerin o anları saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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