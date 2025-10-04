Bursa'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Bursa'da, "Aksa Tufanı" operasyonunun yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Filistin'e destek mesajları verildi.

Ulu Camii önünden başlayan yürüyüş Şehreküstü Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar, "Küresel Sümud Filosu onurumuzdur" yazılı pankartlar taşıyarak "Çok yaşa Filistin" sloganları attı.

Grup adına yapılan açıklamada, "3 gün sonra 3. yılına girecek olan Gazze katliamı halen bu saatlerde dahi devam etmekte. Bundan 1380 yıl önce Kerbela hadisesinde peygamber evlatları şehit edildi. Bizler Kerbela dediğimizde içimiz acıyor ve aklımıza zulüm geliyor, bir avuç Müslüman'ın ekmeye, suya muhtaç bir şekilde şehit edilişi geliyor aklımıza. Sizi temin ederim ki Gazze katliamı devam ettiği müddetçe bizim neslimiz bizden sonra gelen evlatlarımız, Gazze katliamı ile ilgili bir kaynak okuduğunda bize lanetler edecek, hiç kimse mi yoktu diyecekler. 2 milyar Müslüman ne yapıyordu diyecekler. Kendimize bakalım bizden sonraki nesil bizi lanetle mi yoksa rahmetle mi yadetsinler" ifadelerinde bulundu. - BURSA