Bursa'da Duyarlı Vatandaş, Tilkileri Besledi

Bursa'da Duyarlı Vatandaş, Tilkileri Besledi
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Uludağ'dan dönen bir vatandaş, yol kenarında gördüğü tilkileri besleyerek duyarlılığını gösterdi. O anları kaydederek diğer vatandaşlara hayvanlara yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Bursa'da bir vatandaş, Uludağ'dan inerken yol üzerinde olan tilkileri görünce yanında getirdiği ekmeklerle besledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Uludağ'ın zirvesinden dönüşe geçen bir vatandaş, iki tilkinin yemek aramak için yola çıktığını gördü. Otomobili yol kenarına çeken duyarlı vatandaş, yanında getirdiği ekmekler ile tilkileri besledi. O anları kayda alan vatandaş, "Uludağ'a çıkan dostlara selam olsun. Hayvanlar aç, elimiz boş gelmeyelim" diyerek diğer vatandaşlara seslendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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