Bursa'da Düğün Konvoyunda Maganda Görüntüleri

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir düğün konvoyunda magandaların yol kapatıp otomobil lastiği yaktığı görüntüler ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye atan sürücülerin ne ceza alacağı merak ediliyor.

Bursa'da bir düğün konvoyunda yine alışıldık magandaların görüntüleri ortaya çıktı. Yol kapatıp, otomobillerin lastiğini yakan kişiler arkada bekleyenleri umursamadı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir düğün konvoyu, yine magandalar tarafından uygulanan alışıldık görüntülerle ön plan çıktı. Düğüne gelen ama eğlenmesini bilemeyen kişiler, yakın çevre yolunu trafiğe kapattı. Arkasından kimin geleceğini, ne sorun olacağını düşünmeyen sürücüler, hiç aldırış etmeden bir de araçlarının lastiklerini yaktı. Ortalığı tozu dumana katan kendini bilmez sürücüleri görenler, 'bunun gibi sürücüler ne zaman bitecek' diye düşünmeden edemedi.

Trafiği tehlikeye düşüren, devletin asfaltına zarar veren bu sürücülerin ne ceza alacağı ise merak konusu oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
