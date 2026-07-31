Bursa’da çiftçinin cesareti herkesi korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gören çiftçi, büyük cesaret göstererek yılanı eliyle yakaladı. Çiftçi, daha sonra yılanı zarar vermeden doğaya saldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasında çalışma yapan çiftçi, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark etti.

Yılanı gören çiftçi, hiç tereddüt etmeden hayvanı eliyle yakaladı. Bir süre kontrol altında tuttuğu yılanı daha sonra zarar vermeden doğaya bıraktı.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın eliyle yakalanıp doğaya salındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı