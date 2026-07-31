Haberler

Bursa’da çiftçinin cesareti herkesi korkuttu

Bursa’da çiftçinin cesareti herkesi korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarlasında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gören çiftçi, büyük cesaret göstererek yılanı eliyle yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gören çiftçi, büyük cesaret göstererek yılanı eliyle yakaladı. Çiftçi, daha sonra yılanı zarar vermeden doğaya saldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasında çalışma yapan çiftçi, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark etti.

Yılanı gören çiftçi, hiç tereddüt etmeden hayvanı eliyle yakaladı. Bir süre kontrol altında tuttuğu yılanı daha sonra zarar vermeden doğaya bıraktı.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın eliyle yakalanıp doğaya salındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Kadere bak! Farklı şehirlerde yaşayan anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti

Kadere bak! Farklı şehirlerdeki anne ve oğlu 2 saat arayla vefat etti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti

Meloni'yi küplere bindiren görüntü! Bu rest Avrupa'yı karıştıracak
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler

Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler