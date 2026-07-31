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Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi Haber Videosunu İzle
Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Berna Laçin ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Berna Laçin ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

“BEN DE MERAKLA TAKİP EDİYORUM”

 Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Laçin, "Bilgimize başvuracaklarmış. Ben çok uzağındayım. Hiç alakam yok ama ne soracaklarını bilmiyorum ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum. Bütün ödülleri aldı biliyorsunuz, 'En İyi Vatandaş' ödülünü de aldı. Bunlar önemli. Ben de merak ediyorum, onlar da ne diyecek" dedi.

“MASUMİYET KARİNESİ, DAHA BEKLİYORUZ”

Berna Laçin, Haluk Levent'le ilgili soruya ise, "Masumiyet karinesi, daha bekliyoruz, ben bir şey diyemem" yanıtını verdi.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Laçin’in ifadesinin ardından sürece ilişkin gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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