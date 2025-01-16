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Bursa'da Barınaktan Kaçan Ayı İçin Acil Önlemler Alındı

Bursa'da Barınaktan Kaçan Ayı İçin Acil Önlemler Alındı
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ayı barınağından kaçan bir ayı için çevre köylerdeki camilerde dikkatli olunması anonsları yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ayının bulunması için arama çalışması başlattı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde barınaktan firar eden ayı için çevre köylerdeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda anonslar yapıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1996 yılında kurulan ve 67'si yetişkin 7'si yavru 74 ayı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar sebebiyle devrilen ağaç, ayıların dışarısı ile bağını kesen elektrikli tellerin üzerine düştü. Demir çite zarar veren ağacı yol olarak kullanan ayı, atlayarak kaçmayı başardı.

Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesi'nde bir vatandaşın görüp haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 10 kişi ve jandarma ekipleri kaçan ayıyı arama çalışması başlattı.

Camilerden anons yapıldı

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların 0224 676 11 15 numaralı telefondan ulaşıp bilgi vermeleri istendi. Öte yandan, civar köylerdeki camilerden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda anonslar yapıldı. Yapılan anonsta büyükbaş hayvanların da dışarı salınmaması konusunda ikazda bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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