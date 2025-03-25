Bursa'da 776 öksüz ve yetim çocuğa bayram sevinci

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi, vakıf medeniyetinin önemli değerlerinden olan yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya illerinde yaşayan 776 öksüz ve yetim çocuğa bayram sevincini yaşatmak amacıyla 4 bin lira değerinde hediye çeki dağıtıldı. Hediye çekleri, çocukların bayramlık alışverişlerini gönüllerince yapabilmeleri için özel olarak hazırlandı ve Bursa Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bizzat çocukların evlerine teslim edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun selamları da iletildi. - BURSA