İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özel'in boykot çağrısı yaptığı ünlü kahve zincirinden açıklama var
Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı
Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Bursa'da 776 öksüz ve yetim çocuğa bayram sevinci

Bursa'da 776 öksüz ve yetim çocuğa bayram sevinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi, vakıf medeniyetinin önemli değerlerinden olan yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi, vakıf medeniyetinin önemli değerlerinden olan yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya illerinde yaşayan 776 öksüz ve yetim çocuğa bayram sevincini yaşatmak amacıyla 4 bin lira değerinde hediye çeki dağıtıldı. Hediye çekleri, çocukların bayramlık alışverişlerini gönüllerince yapabilmeleri için özel olarak hazırlandı ve Bursa Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bizzat çocukların evlerine teslim edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun selamları da iletildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title