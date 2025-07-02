Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar

Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
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Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan depremlerin ardından bugün de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Orhangazi ilçesinde, depreme alışveriş esnasında yakalananlar, koşturarak dışarı kaçtı.

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Dün meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bugün de 4,3 şiddetinde sallandı. Sadece Gemlik ilçesinde değil, diğer il ve ilçelerden de deprem hissedildi.

VATANDAŞLAR KAÇTI

Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kasanın önünde bekleyen müşteriler, depremin meydana gelmesiyle, koşturarak dışarı çıktı.

Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem: Alışverişte Korku Dolu Anlar

Deprem Yalova'da da hissedildi. Bursa Valiliği ise deprem sonrası şehirde bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de ilçede yapı stoğunun yüzde 48'inin riskli olduğunu bildirdi.

Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem: Alışverişte Korku Dolu Anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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