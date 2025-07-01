Bursa'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bursa'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, Bursa genelinde hissedildi. Bursa Valiliği, depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem şehir genelinde hissedildi. Bursa Valiliği depremde herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi'nden verilen bilgiye göre, saat 12.57'de Gemlik merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 10.14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Yaklaşık 50 dakika önce de saat 11.47'de yine Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti.

Bursa Valiliği'nde yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.57'de, merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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