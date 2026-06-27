Bursa'nın 3 ilçesinde su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Nilüfer, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını belirten yetkililer vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi;

"İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda, Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 27 Haziran 2026 - 01 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balkan Mahallesi ve civarında 29 Haziran 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, Yunus Sokak, 1.Aras Sokak ve civarında 27 Haziran 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Haziran 2026 - 02 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı