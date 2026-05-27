Bu kuyruğun sonu görülmedi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesin Yamanlı Mahallesi'nde 110 yıldır süren gelenek bu yıl da devam etti. Uzadıkça uzayan bayramlaşma kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buluyor.

Kurban Bayram namazı sonrası yaşlılar sıraya geçti, gençler bayramlaştı. Bayramlaşan sıraya geçince, kuyruk uzadıkça uzadı. Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'ndeki 110 yıllık geleneğin bu yıl da bozulmaması mahalle halkını memnun etti.

Bayramlaşma merasiminin ardından mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti. Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, "Bizim dedelerimizden gördüğümüzü bizler de sürdürüyoruz. Küskünler sıraya girip bayramlaşıyor. 110 yıldır bu böyle sürüyor. Yaklaşık 1 kilometre sıra oluyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı