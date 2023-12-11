Üye Girişi
Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Yalın Belediyecilik' uygulamasıyla ödüle layık görüldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Yalın Belediyecilik' uygulamasıyla Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen 'İnsana Değer Ödülleri' töreninde ödül kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen ' Yalın Belediyecilik' uygulaması, Peryön tarafından düzenlenen '15. İnsana Değer Ödülleri' töreninde ödüle layık görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, özel sektörde yoğun olarak kullanılan ancak kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Türkiye'de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama kapsamında yapılan çalışmalarla, birçok alanda verim arttırılıp iyileşme sağlandı. Tüm bu iyileştirmelerle birlikte yatırımların genel bütçedeki oranı yüzde 22'den 2022 yılı sonu itibariyle yüzde 42'ye yükseldi.

Türkiye'ye örnek olan Yalın Belediyecilik' uygulamasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından bu sene 15'incisi düzenlenen 'İnsana Değer Ödülleri' töreninde 'Geleceğin İş Yaşamında Değer Katmak' kategorisinde ödüle layık görüldü. Raffles İstanbul'da düzenlenen törende, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye Yalın Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title