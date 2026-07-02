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Burnunda Boynuz Çıkan Keçi Görenleri Şaşırttı

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Osmaniye’de özel bir besi çiftliğinde burnunun üzerinde boynuz çıkan keçi besicileri şaşkına çevirdi.

(OSMANİYE) Haber: Erhan ÖZMEN

- Osmaniye'de özel bir besi çiftliğinde burnunun üzerinde boynuz çıkan keçi besicileri şaşkına çevirdi.

Osmaniye'de burnunun üzerinde boynuz olduğunu keçiyi aldıktan sonra farkeden Mehmet Gönül, durum karşısında şaşkın olduklarını belirterek, "Milyonda bir görülen bir durum, keçinin burnunun üzerinde boynuz çıkması. Herkes görsün. Bu, bugün bizim çiftliğimize geldiBiz farkettik" dedi.

Kaynak: ANKA
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