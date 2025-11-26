Burhaniyeli Yurttaş, Ölen Kardeşi Hayrına Okul Önünde Pamuk Şekeri Dağıttı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyyar satıcılık yapan Tuncay Arslan, 52 gün önce yaşamını yitiren kardeşi Tuncer Arslan'ın hayrına çocuklara pamuk şekeri dağıttı.

Burhaniye'de yaşayan ve seyyar satıcı olarak çalışan Tuncay Arslan hayatını kaybeden 53 yaşındaki kardeşi Tuncer Arslan'ın ruhu için farklı bir "hayır" yaptı.

Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu'na giden Tuncay Arslan, okuldan çıkan çocuklara pamuk şekeri dağıttı.

Rahmetli kardeşinin Balıkesir'de pamuk şekeri satışı yaptığını kaydeden Tuncay Arslan, "Herkes pilav ve lokma hayrı yaparken, biz de böyle bir şey yapalım dedik. Çocukları sevindirdik. Çok da iyi oldu" dedi.

Öğrencilerden Sezai Budak, "Pamuk şekerini çok seviyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Teşekkür ederim" derken, Alperen Bozkurt ise, "Bugün Şehit Ahmet Çelik Ortaokulunun önünde pamuk şekeri hayrı oldu. Tanımadığımız bir ağabey pamuk şekeri hayrı yapmış. Allah, hayrını kabul etsin" diye konuştu.