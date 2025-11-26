Haberler

Burhaniyeli Yurttaş, Ölen Kardeşi Hayrına Okul Önünde Pamuk Şekeri Dağıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde seyyar satıcılık yapan Tuncay Arslan, 52 gün önce yaşamını yitiren kardeşi Tuncer Arslan’ın hayrına çocuklara pamuk şekeri dağıttı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyyar satıcılık yapan Tuncay Arslan, 52 gün önce yaşamını yitiren kardeşi Tuncer Arslan'ın hayrına çocuklara pamuk şekeri dağıttı.

Burhaniye'de yaşayan ve seyyar satıcı olarak çalışan Tuncay Arslan hayatını kaybeden 53 yaşındaki kardeşi Tuncer Arslan'ın ruhu için farklı bir "hayır" yaptı.

Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu'na giden Tuncay Arslan, okuldan çıkan çocuklara pamuk şekeri dağıttı.

Rahmetli kardeşinin Balıkesir'de pamuk şekeri satışı yaptığını kaydeden Tuncay Arslan, "Herkes pilav ve lokma hayrı yaparken, biz de böyle bir şey yapalım dedik. Çocukları sevindirdik. Çok da iyi oldu" dedi.

Öğrencilerden Sezai Budak, "Pamuk şekerini çok seviyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Teşekkür ederim" derken, Alperen Bozkurt ise, "Bugün Şehit Ahmet Çelik Ortaokulunun önünde pamuk şekeri hayrı oldu. Tanımadığımız bir ağabey pamuk şekeri hayrı yapmış. Allah, hayrını kabul etsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
İki grup arasında kavga çıktı! Birbirilerine acımadan vurdular

Sokakta meydan savaşı! Birbirlerine acımadan vurdular
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Türk taraftardan Lamine Yamal'a olay tezahürat

Türk taraftardan Yamal'a olay tezahürat: Come to...
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka o şehrimize kafayı taktı! Son araştırma kavga çıkarır
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.